مكتبة الإسكندرية تطلق جائزة كبرى للقراءة في معرضها الدولي للكتاب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير: حازم جودة

أعلن الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، إطلاق "جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة"، لافتًا إلى أنها جائزة كبرى تهدف إلى تعزيز وربط القارئ المصري بهويته من خلال مسابقات في القراءة، حيث ستركز النسخة الأولى من هذه المسابقة على التراث المصري خلال القرن التاسع عشر.

جاء ذلك على هامش انطلاق النسخة التاسعة عشرة من «معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب»، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور أحمد هنو؛ وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد؛ محافظ الإسكندرية، وعدد من السفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية.

وأوضح زايد أنَّه سيتم تكريم 100 قارئ في هذه المسابقة بجوائز مالية قيِّمة، فضلًا عن استضافتهم لمدة شهر في الإسكندرية للتفاعل مع الوسط الثقافي والأدبي المصري، حيث سيتم تنظيم لقاءات بين الشباب والمثقفين.

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية إلى أنَّ التقدُّم لهذه الجائزة وكذلك مراحلها الأولى سيكون إلكترونيًّا للتسهيل على المشاركين في المسابقة.

وقال زايد إن مكتبة الإسكندرية بصدد الإعلان عن مسابقة دولية كبرى خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى تكريم المبدعين في مجالات العلوم الطبيعية والثقافية والفنية المختلفة.

وأشار إلى أنَّ «معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب» هو فرصة هامة للتواصل بين القرَّاء والمثقفين في محافظة الإسكندرية، حيث سيُقام أكثر من ١٦٠ فعالية ثقافية خلال أيام المعرض.

وأكَّد حِرص مكتبة الإسكندرية على إتاحة الكتب للقارئ من خلال دور النشر المختلفة بالإضافة إلى سوق الكتب المستعملة.

ويستمر معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب خلال الفترة من 15 حتى 28 يوليو الجاري، بمشاركة نحو 77 دار نشر، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب، ويُقام على هامش فعاليات المعرض ، 160 حدثًا ثقافيًّا بمشاركة أكثر من 600 مثقف ومفكِّر وفنان وإعلامي.

ويركِّز البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية هذا العام على مجموعة من المحاور؛ منها الدراما المصرية، ومصر بين التاريخ وبين الأدب، والذكاء الاصطناعي والمحتويات الإبداعية الصناعية، وجوائز ومبدعون، والعلاقات المصرية الثقافية، ولقاءات مع شخصيات بارزة؛ لكل محور من المحاور ينظِّم البرنامج الثقافي مجموعةً من الأنشطة.