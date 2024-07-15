شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مشروعات النواب: سنحاسب الحكومة ومتفائل ببرنامجها الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن لجنة دراسة بيان الحكومة المشكلة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، تناولت كافة المحاور بالتفصيل، بداية من مدة التنفيذ وهى ثلاث سنوات الذى يؤكد أن الحكومة قادرة على تنفيذ مهامها ، ومواجهة التحديات.

وأكد مرعى، أن هناك مرونة فى البرنامج، وان الحكومة قادرة على مواجهتها ، والتواصل بين الوزارات، خاصة مع الوزارات التى تمس المواطن بشكل مباشر، مؤكدا ان جميع النواب أكدوا أهمية دعم الدولة المصرية بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم، وان مصلحة المواطن اولا، ملفات التعليم، الصحة، المشروعات، الكهرباء، وضرورة أن تكون هناك حلول عاجلة وسريعة.

وأشار رئيس لجنة لمشروعات بمجلس النواب، إلى انه تم التوافق على أهمية ان تشهد كل الملفات الخدمية تحسن، وأنه سيتم استخدام الأدوات الرقابية التى منحها الدستور والقانون للنواب، وان المرحلة الحالية حرجة تستوجب من الجميع العمل الصارم، متابعا:" سنحاسب الحكومة بالأدوات لارقابية، ومتفائل خير بالحكومة الجديدة".