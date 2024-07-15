شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خطة النواب: الحكومة الحالية كتيبة محاربين ولا وقت لتجربة أو خطأ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قال فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة الخاصة بالرد على بيان الحكومة استعرضت على مدار الأيام الماضية منذ الأربعاء الماضى فحصت برنامج كل وزير على حدى، وذلك فى اجتماعات استمرت لساعات طويلة تطرقت للعديد من التساؤلات بشأن البرنامج وآلية وكيفية تنفيذه على الأرض والتعامل مع التحديات.

وأضاف الفقى:" اللجنة تشهد مناقشات وطرح تساؤلات من قبل أعضاء اللجنة، وفيما يخص لجنة الخطة والموازنة سيتم كتابة عدد من التوصيات فى الموضوعات الخاصة، وكل لجنة ستقدم توصيات خلال الجلسة العامة سيتم مناقشتا، وأعتقد أن أعضاء الحكومة استناروا باقتراحات النواب والمناقشات ومنحتهم دفعة قوية لتنفيذ البرنامج الخاص بكل وزارة، والأخذ بالاعتبار فى هذه التوصيات.

وأكد رئيس لجنة الخطة، أن الحكومة الجديدة بأعضائها كتيبة محاربين لا يوجد مجال للتجربة أو الخطأ التحديات كبيرة ولا يوجد وقت للتجربة، مشدد على أن المجلس يد بيد مع الحكومة.