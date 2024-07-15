اعلنت كتائب "القسام" في بيان، بانه "بعد عودة مقاومينا من خطوط القتال، نؤكد إيقاع قوة من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، بعد تفجير صاروخ من مخلفات العدو في دبابتين من نوع "ميركفاه"، وحولهما عدد الجنود، قرب دوار الـ17 في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر القسام: أوقعنا جنودا إسرائيليين بين قتيل وجريح "بعد تفجير صاروخ من مخلفات العدو في دبابتين من نوع ميركفاه" في تل الهوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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