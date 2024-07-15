هجوم بطائرة مسيرة استهدف سيارة في سوريا قرب الحدود اللبنانية وأنباء عن وجود ضحايا

افادت معلومات بهجوم بطائرة مسيرة استهدف سيارة في سوريا قرب الحدود اللبنانية، وأنباء عن وجود ضحايا. وذكر المرصد السوري بان معلومات ترجح أن بين القتيلين على حدود سوريا مع لبنان قيادي بحزب الله.

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