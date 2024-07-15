ترامب يدعو الى إسقاط كل الدعاوى بحقه بعد قرار القاضية في فلوريدا

دعا المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب الى إسقاط كل الدعاوى بحقه بعد قرار قاضية في فلوريدا حفظ القضية المتعلقة باحتفاظه بالوثائق السرية.

واوضح ترامب في تصريح له، "إن حفظ قضية الاتهام غير المشروع في فلوريدا يجب أن يكون الخطوة الأولى، على ان يتبعها سريعا إسقاط كل" الدعاوى بحقه.

وقررت القاضية المكلفة قضية تعامل دونالد ترامب مع وثائق مصنفة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض الاثنين حفظ الدعوى معتبرة ان تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان مخالفا للقانون.

في هذا القرار الذي يمثل انتصارا كبيرا للرئيس السابق، تستجيب القاضية آيلين كانون لطلب محاميه وتلغي الإجراء الذي بدأ في فلوريدا.

كان المرشح الجمهوري للرئاسة في انتخابات تشرين الثاني والذي سينصبه حزبه مرشحا رسميا خلال مؤتمره الذي يبدأ الاثنين، ملاحقا مع اثنين من مساعديه الشخصيين لاحتفاظه بوثائق سرية في مقر إقامته الخاص مارالاغو بولاية فلوريدا.

وكان متهما بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال الاحتفاظ بهذه الوثائق وبينها خطط عسكرية او معلومات بشأن أسلحة نووية، بعد انتهاء ولايته، بدلا من تسليمها للمحفوظات الوطنية بحسب ما ينص عليه القانون.