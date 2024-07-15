يديعوت: الجيش يعلن عن نقص في عدد الدبابات بسبب الاستهدافات الكثيرة وأن المتوفر حاليا لا يلبي احتياجات الحرب

اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الى ان الجيش الإسرائيلي يعترف لأول مرة أنه يعاني من نقص في الدبابات بسبب تضررها في جبهات القتال في قطاع غزة والشمال، وخروجها عن الخدمة وعدم إمكانية استعمالها في الميدان أو التدريب بالإضافة إلى نقص في الذخيرة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن الجيش الإسرائيلي بان كمية الدبابات المتوفرة في سلاح المدرعات ليست كافية للمجهود الحربي أو لإجراء التدريبات في نفس الوقت، وذكر بان المتوفر حاليا لا يلبي احتياجات الحرب.