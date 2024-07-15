"المقاومة الاسلامية في العراق": هاجمنا ام الرشراش وميناء حيفا بالطيران المسيّر وصاروخ الأرقب

أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، أن "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الاثنين 15-7-2024 بواسطة الطيران المسيّر وصاروخ الأرقب (كروز مطور)، ام الرشراش ايلات المحتلة و ميناء حيفا المحتل"، مؤكدةً على "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

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