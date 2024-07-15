السلطات الألمانية ألقت القبض على شخص يشتبه في انتمائه لحزب الله بتهمة شراء مكونات لطائرات بدون طيار

أعلن القضاء الألماني توقيف لبناني يشتبه بانتمائه لحزب الله لاتهامه بـ"توفير مكوّنات لصنع مسيّرات" يعتقد أنها معدة للاستخدام في هجمات على إسرائيل.

وأوضحت النيابة العامة الألمانية في بيان، أن المواطن اللبناني الذي عرفت عنه باسم فاضل ز. أوقف الأحد في سالتسغيتر في ولاية ساكسونيا السفلى بشمال البلاد.

ويشتبه بحسب البيان بأن الموقوف التحق بحزب الله عام 2016 وقام منذ ذلك الحين بالتزوّد بمكوّنات مسيّرات، ولا سيما محرّكات بهدف إرسالها إلى لبنان لاستخدامها في "هجمات إرهابية" على إسرائيل.

ومثل الموقوف أمام قاض وجه إليه التهمة رسميا وأمر بوضعه قيد التوقيف الاحترازي.