أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، في بيان، أن "بتاريخ ١٥ /٧ / ٢٠٢٤ ، وعلى أثر تعرض دورية للجيش لإطلاق نار دون وقوع إصابات في بلدة بريتال – البقاع، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم وأوقفت 4 أشخاص، وضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر والمخدرات".
وأكدت المديرية، أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: عملية دهم وتوقيف 4 أشخاص في بلدة بريتال على أثر تعرض دورية للجيش لإطلاق نار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.