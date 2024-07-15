الجيش: عملية دهم وتوقيف 4 أشخاص في بلدة بريتال على أثر تعرض دورية للجيش لإطلاق نار

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، في بيان، أن "بتاريخ ١٥ /٧ / ٢٠٢٤ ، وعلى أثر تعرض دورية للجيش لإطلاق نار دون وقوع إصابات في بلدة بريتال – البقاع، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم وأوقفت 4 أشخاص، وضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر والمخدرات".

وأكدت المديرية، أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".