نصار خلال تخريج طلاب ثانوية الراهبات الانطونيات: نحن شعب متمسك بكل لبنان من جنوبه إلى أقصى الشمال

رعى وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار حفل تخريج طلاب ثانوية الراهبات الانطونيات في غزير، في حضور النائب ندى البستاني رئيس الرابطة المارونية خليل كرم، الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر.

واستهل نصار كلمته بتوجيه التحية والتقدير من قبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي لإدارة المدرسة مؤكدا "استمرار تصحيح الامتحانات الرسمية وصدور النتائج في غضون أسبوعين إضافةً الى العمل على تطوير المناهج التعليمية من قبل مركز البحوث والانماء كي يتماشى مع الذكاء الاصطناعي وتطور العصر".

وشدد على "أهمية وجود فرع لمدرسة الراهبات الأنطونيات في منطقة الجنوب مما يدحض ما يشاع عن إمكانية تقسيم لبنان يوما ما ، فنحن شعب متمسك بكل لبنان من جنوبه إلى أقصى الشمال وسنبقى في هذه الأرض صامدين ولن نتركها".

كما تطرق إلى حملة وزارة السياحة "مشوار رايحين مشوار" التي اطلقتها منذ أسبوعين، لافتاً الى أنها "شهدت حتى الآن أكثر من مليون ومائة مشاهدة على اليوتيوب ، وقد تبين لنا من أناس متخصصين أن عدد الوافدين إلى لبنان في الأشهر الستة الأولى من هذا العام هو أقل واحد بالألف فقط مقارنة بالعام السابق بالرغم من حرب غزة والجنوب ، وهذا مؤشر إيجابي مهم. فنحن أناس إيجابيون وأبناء رجاء وأمل ولبنان هو لكل أبنائه".

ثم توجه نصار الى الخريجين بالقول " لا تيأسوا ، فأنا لست وريثا سياسيا لأبي أو جدي بل عملت بجهد وتوكلت على نفسي لأصل إلى ما أنا عليه ، والشيء المهم للوصول هو التحلي بالتواضع فأنتم تخلقون المراكز وليست المراكز هي التي تعلي شأنكم".