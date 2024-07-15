قائد الجيش استقبل المكاري وكبارة وبهاء الحريري وعرض مع الملحق العسكري السعودي تعزيز التعاون

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري.

كما استقبل سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وكذلك، استقبل الملحق العسكري السعودي العقيد الركن البحري فواز المطيري، وتم التداول في سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين.

واستقبل بهاء الدين الحريري، الذي أشاد ب"جهود الجيش لحفظ أمن لبنان واستقراره".