جلسة لمجلس الوزراء صباح الخميس وعلى جدول اعمالها بند وحيد يتعلق بطلب وزارة الدفاع تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية

يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة الثامنة والنصف من صباح الخميس في السراي، وعلى جدول الأعمال بند وحيد يتعلق بطلب وزارة الدفاع تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية.

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