الفلكي اللبناني ميشيل حايك تنبأ بمحاولة اغتيال ترامب

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الفلكي اللبناني ميشيل حايك، وهو يتحدث عن توقعاته بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفي الفيديو، الذي بُث على قناة "إم تي في" اللبنانية، تحدث "حايك" عن إمكانية تعرض دونالد ترامب لمحاولة اغتيال خلال الفترة القادمة.

وقال الفلكي اللبناني: "ستتوقف عقارب الساعة ويعيد المشهد نفسه خلال الانتخابات الأمريكية".

وأضاف: "هناك عمليات استهداف بارزة ترتبط بـ(نيويورك تايمز)، والهدف سيكون شخصية أمريكية بارزة على منصة خطابية، مما سيحدث اضطرابات حول توقيت الانتخابات الأمريكية".

وتابع ميشيل حايك: "ستكون هناك أحداث مترابطة بين ترامب الأمريكي وميسي الأرجنتيني، وستتحرك فرقة الدلتا الأمريكية لمواجهة ما لم يكن متوقعًا".