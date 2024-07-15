اللجنة العليا للانتخابات بسوريا: تمديد فترة انتخابات مجلس الشعب ساعتين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا، اليوم /الإثنين/، تمديد فترة انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع لمدة ساعتين بكل المراكز الانتخابية في سوريا، لتنتهي في تمام الساعة التاسعة مساء (بالتوقيت المحلي لسوريا).

وأوضحت اللجنة -في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)- أن قرار التمديد جاء نظرا لزيادة نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات كلما اقترب موعد انتهاء المدة المحددة لعملية الانتخاب، ولإتاحة الفرصة للناخبين الذين لم تسمح ظروفهم بالاقتراع ضمن المدة المحددة لعملية الانتخاب، وعملاً بأحكام المادة 64 فقرة “ب” من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 وتعديلاته.

وكانت المراكز الانتخابية في سوريا قد فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم.

بدء مناورات عسكرية مشتركة بين أرمينيا والولايات المتحدة

بدأت اليوم الإثنين مناورات عسكرية مشتركة بين أرمينيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي خطوة تعكس جهود يريفان لإقامة علاقات أوثق مع واشنطن والحلفاء الغربيين الآخرين وسط توتر علاقاتها مع روسيا.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن وزير الدفاع الأرميني سورين بابيكيان قوله إن المناورات المعروفة باسم "إيجل بارتنر" تهدف إلى زيادة قابلية التشغيل البيني للوحدات المشاركة في مهام حفظ السلام الدولية.

ومن المقرر أن تستمر هذه التدريبات العسكرية - التي تشارك فيها قوات حفظ سلام أرمينية وأفراد من الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا وعناصر من الحرس الوطني في كانساس - حتى يوم 24 من شهر يوليو الجاري.

ولم يتضح حتى الآن عدد القوات المشاركة في هذه التدريبات العسكرية.

أكسيوس: مسؤول إسرائيلي يكشف عن اجتماع لمجلس الوزراء الأمني غداً لبحث اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة

كشف مسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي سيعقد اجتماعاً غداً لمناقشة اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة. يأتي هذا الاجتماع في ظل تزايد الضغوط الدولية والمحلية للتوصل إلى حل للأزمة الحالية.

وأفاد المسؤول أن الاجتماع سيشهد حضور كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، حيث سيتم استعراض تفاصيل المفاوضات الجارية بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، بالإضافة إلى بحث الشروط المحتملة لوقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول أن المجلس سيقوم بتقييم الأوضاع الميدانية والتحديات الأمنية المرتبطة بأي اتفاق مستقبلي، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدرس عدة خيارات لتحقيق تهدئة مستدامة وضمان أمن المواطنين الإسرائيليين.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت حساس، حيث تتزايد الدعوات من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لوقف التصعيد والبحث عن حلول دبلوماسية للأزمة. وقد أشار التقرير إلى أن الجهود المبذولة حالياً تهدف إلى تحقيق توازن بين الاحتياجات الأمنية لإسرائيل والمطالب الإنسانية في غزة.