أمن ألمانيا يضبط لبنانيا متهم بشراء مكونات طائرات بدون طيار لحزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - قال ممثلو الادعاء في ألمانيا إن السلطات اعتقلت يوم الاثنين لبنانيا متهما بالانتماء إلى حزب الله وشراء مكونات طائرات بدون طيار كان من المقرر تصديرها لاستخدامها في هجمات ضد إسرائيل.

وأفاد ممثلو الادعاء الاتحادي في بيان بأن المشتبه به الذي تم تحديده فقط باسم "فاضل ز." تماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية، اعتقل في سالتسغيتر بشمال ألمانيا يوم الأحد، ويشتبه في انتمائه إلى "منظمة إرهابية أجنبية".

وذكر ممثلو الادعاء إنه انضم إلى حزب الله في لبنان في صيف عام 2016.

ويزعم أنه بدأ هذا العام في شراء مكونات من ألمانيا لتجميع الطائرات العسكرية بدون طيار وخاصة المحركات، بناء على أوامر الحزب.

وأوضح ممثلو الادعاء: "كان من المفترض أن يتم تصديرها إلى لبنان واستخدامها في الهجمات على إسرائيل".

ويوم الاثنين مثل "فاضل ز." أمام القاضي الذي أمر بإبقائه رهن الاحتجاز في انتظار توجيه لائحة اتهام محتملة.

وكالة: مقتل رجل أعمال سوري بارز بضربة إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية

قالت ثلاثة مصادر أمنية لوكالة "رويترز" إن رجل أعمال سوري بارز داعم للحكومة قُتل في غارة إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية السورية اليوم الاثنين.

ووفق المصادر الأمنية، فإن رجل الأعمال السوري هو براء قاطرجي، والمقرب من دائرة الرئيس السوري بشار الأسد بحسب "رويترز" ويخضع هو وشقيقه حسام لعقوبات أمريكية. وينشطان بعمليات تجارية مرتبطة بالنفط والخدمات اللوجستية والنقل والبناء.

وذكر نشطاء أن "مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة كان يستقلها براء القاطرجي في منطقة الصبورة في ريف دمشق، ما أدى إلى مقتله مع شخص آخر كان برفقته".

الإفراج عن 8 بحارة إيرانيين مسجونين في قطر

ذكرت وسائل إعلام إيرانية يوم الاثنين أنه تم إطلاق سراح 8 بحارة إيرانيين كانوا مسجونين في قطر، مؤكدة دخولهم البلاد عبر مطار شيراز الدولي.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، نقلا عن وكيل حقوق الإنسان والشؤون الدولية بوزارة العدل بأن "8 بحارة إيرانيين كانوا محتجزين في السجون القطرية تم إطلاق سراحهم ودخلوا البلاد عبر مطار شيراز".

وأضاف: "هذه هي المجموعة الثالثة من البحارة الإيرانيين الذين يتم إطلاق سراحهم ونقلهم إلى إيران هذا العام بالتعاون مع وزارة العدل وسفارة بلادنا في الدوحة".

كما أوضح أن "البحارة الذين تم إطلاق سراحهم هم بشكل رئيسي من سكان محافظات بوشهر وهرمزكان وخوزستان، الذين كانوا قد دخلوا المياه الإقليمية للدول المجاورة بسبب نقص المعرفة أو بسبب تعرضهم لعاصفة"