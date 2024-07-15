وزير الخارجية البحريني يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي تطورات الأوضاع في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لويجي دي مايو في منطقة الخليج، تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة بما في ذلك الحرب على قطاع غزة، والجهود العربية والدولية الهادفة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في القطاع، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان -وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"- علاقات التعاون بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة.

واستعرض وزير الخارجية البحريني خلال اللقاء نتائج القمة العربية التي استضافتها مملكة البحرين في مايو الماضي، والمبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين واعتمدتها القمة، وتشمل الدعوة إلى عقد مؤتمر دُوَليّ للسلام في الشرق الأوسط لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ودعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة، وتوفير الخِدْمَات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية، وتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي.

وأكد وزير الخارجية البحريني خلال اللقاء أن الاتحاد الأوروبي، بمكانته ودوره الإقليمي والدولي معني تمامًا بدعم جهود إحلال السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، والإسهام في حل الصراعات الإقليمية ومساندة جهود التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ترامب يحتفل بإسقاط الدعوى القضائية ضده ويدعو لإسقاط كافة القضايا الأخرى

احتفل الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بإسقاط قضية الوثائق السرية المرفوعة ضده، داعيًا إلى إسقاط كافة القضايا الأخرى ضده.

وقال ترامب - في بيان عبر منصة "تروث" للتواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - : "بينما نستمر في توحيد أمتنا بعد الأحداث المروعة التي وقعت يوم السبت، فإن إسقاط لائحة الاتهام غير الشرعية في فلوريدا يجب أن يكون مجرد خطوة أولى، يتبعها بسرعة إسقاط جميع الدعاوى الأخرى".

وحدد ترامب كافة الدعاوى القضائية ضده التي يدعو إلى إسقاطها، بداية من التهم الفيدرالية المتعلقة بسعيه لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، وحتى قضية الابتزاز المتعلقة بالانتخابات في ولاية جورجيا.

ودعا ترامب أيضًا إلى إسقاط القضايا المرفوعة ضده في ولاية نيويورك، بما في ذلك القضايا المدنية التي تم عرضها بالفعل أمام المحكمة، والقضية الجنائية التي تم إدانته فيها بتزوير سجلات الأعمال في محاولة لإخفاء معلومات عن الجمهور الأمريكي قبل انتخابات 2016، والتي لايزال ترامب ينتظر الحكم فيها.

وقال ترامب إن وزارة العدل الأمريكية التي يديرها الديمقراطيون حاليا قامت بتنسيق كل هذه الهجمات السياسية، وهو ما يمكن اعتباره مؤامرة للتدخل في الانتخابات ضدي باعتباري الخصم السياسي للرئيس الأمريكي والمرشح الديمقراطي المحتمل جو بايدن.

واستطرد قائلاً: "دعونا نتحد لإنهاء استغلال نظامنا القضائي كسلاح، ولنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

ويأتي بيان ترامب عقب إعلان القاضية الأمريكية في المحكمة الجزئية بولاية فلوريدا إيلين كانون، إسقاط كافة التهم الجنائية ضد ترامب، والتي اتهم فيها بسوء التعامل مع المعلومات السرية وعرقلة جهود الحكومة لاستعادة تلك السجلات بعد مغادرته البيت الأبيض.