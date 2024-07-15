المكتب الإعلامي بغزة: تقارير طبية تؤكد استخدام إسرائيل أسلحة حرارية

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد المكتب الإعلامي في غزة أن تقارير طبية حديثة تشير إلى استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي أسلحة حرارية خلال الاشتباكات الأخيرة، مما أسفر عن تعرض العديد من المدنيين لحروق من الدرجة الثالثة. وقد وصف الأطباء هذه الحروق بأنها من النوع الذي يحدث نتيجة للتعرض المباشر للحرارة الشديدة والأشعة الحرارية.

وأكدت التقارير الطبية أن الحالات التي وصلت إلى المستشفيات تتضمن حروقاً خطيرة تتطلب رعاية طبية فورية، حيث تتسبب هذه الحروق في أضرار جسيمة للأنسجة والبشرة للمصابين. وشددت التقارير على أن استخدام أسلحة حرارية من هذا النوع يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الحارقة ضد المدنيين.

وأضاف المكتب الإعلامي أن هذه الأساليب العسكرية المستخدمة من قبل قوات الاحتلال تزيد من الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة، وتعكس استمرار الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ودعا المكتب الإعلامي المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف استخدام هذه الأسلحة وحماية المدنيين من التعرض للمزيد من الأذى.

وفي ختام بيانه، شدد المكتب على أن الشعب الفلسطيني يستحق الحماية الدولية والعمل الفوري لإنهاء الحصار واحتلال الأراضي، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

المكتب الإعلامي بغزة: نحو 320 شهيداً وجريحاً خلال 48 ساعة بسبب استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دولياً

أعلن المكتب الإعلامي في غزة أن نحو 320 شخصاً سقطوا بين شهيد وجريح خلال الساعات الـ48 الماضية نتيجة للاستخدام المكثف لأسلحة محرمة دولياً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأكد المكتب أن الضحايا يعانون من إصابات خطيرة وحروق شديدة.

وأشار البيان الصادر عن المكتب الإعلامي إلى أن الهجمات الأخيرة شهدت استخدام أسلحة وذخائر تتنافى مع القوانين والمعاهدات الدولية، ما أسفر عن تزايد عدد الشهداء والمصابين بشكل كبير. وأوضح أن من بين المصابين حالات حرجة تستدعي عناية طبية فائقة، ما يزيد من الضغط على المنشآت الصحية في القطاع.

وأفاد المكتب الإعلامي أن هذه الهجمات تأتي في ظل تصعيد عسكري مستمر من قبل قوات الاحتلال، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين في غزة. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين، مطالباً بتحقيق دولي لمحاسبة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة المحرمة.

وأضاف البيان أن الأوضاع الإنسانية في غزة تتدهور بسرعة نتيجة لهذا التصعيد، حيث تعاني المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية. وحذر المكتب الإعلامي من كارثة إنسانية وشيكة إذا استمر الوضع على هذا النحو دون تدخل عاجل من المجتمع الدولي