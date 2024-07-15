زيلينسكي: تأخر المساعدات الأمريكية أضعف موقف أوكرانيا في ساحة المعركة

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن التأخير في تنفيذ قرار الولايات المتحدة بتخصيص حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا أدى إلى إضعاف موقف البلاد في ساحة المعركة.

وقال زيلينسكي -في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- "إن اضطراب العملية الانتخابية [في الولايات المتحدة] له تأثير كبير، بدءا من حزمة المساعدات التي تأخرت لفترة طويلة ولم يتم التصويت عليها لفترة طويلة. وأعتقد أن التأخير الطويل في هذا القرار أضعف موقفنا في ساحة المعركة".

وأضاف زيلينسكي أنه، إذا تأخر الشريك الرئيسي في توفير الأسلحة، "فلن يكون أداء الجيش إيجابيا". وأشار إلى أنه يتعين على أوكرانيا الآن أن تأخذ زمام المبادرة في ساحة المعركة مع روسيا، لكن الأمر ليس سهلا.

ومضى قائلا "لقد تم التصويت الآن على الحزمة، لكن وصول هذه الأسلحة لا يزال يستغرق بعض الوقت. وما زلنا بحاجة إلى وقت حتى يتدرب الجيش على هذه الأسلحة. وبما أنهم لا يتدربون هنا، بل في الخارج، فإن الأمر يستغرق وقتا أيضا".

وفي سياق متصل قال الرئيس الأوكراني إن عدد طائرات F-16التي سينقلها الشركاء إلى أوكرانيا لن يكون كافيا لمواجهة كاملة مع أسطول روسي من الطائرات المقاتلة.

وأضاف أن "قرار نقل طائرات إف-16 إلى أوكرانيا كان استراتيجيا، لكن عددها لم يكن استراتيجيا"، مشيرا إلى أن نقل طائرات F-16سيعزز بالتأكيد الدفاع الأوكراني.

مقتل 35 شخصًا جراء عاصفة قوية وهطول أمطار غزيرة شرق أفغانستان

أعلن مسئول بارز في أفغانستان، اليوم الاثنين، مقتل 35 شخصًا جراء هبوب عاصفة قوية وهطول أمطار غزيرة شرق البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن مدير إدارة الإعلام بإقليم "ننجرهار" صديق الله قريشي، قوله إن العديد من الأشخاص أصيبوا أيضًا جراء العاصفة القوية والأمطار الغزيرة التي أخذت تهطل على المنطقة مؤخرًا.

وأضاف قريشي أن الضحايا بينهم نساء وأطفال، مشيرًا إلى أن الرياح العاتية ومياه الأمطار الغزيرة تسببت في تدمير العديد من الممتلكات والمحاصيل الزراعية في مناطق مختلفة من الإقليم.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن في وقت سابق أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها أفغانستان بشكل استثنائي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وتدمير آلاف المنازل معظمها في إقليم "بجلان" الشمالي وذلك يومي 10 و11 من شهر مايو الجاري.