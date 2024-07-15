ذخيرة ودبابات .. لأول مرة الجيش الإسرائيلي يعترف بخسائره في حرب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - اعترف الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى خلال الحرب بفقدان العديد من دباباته نتيجة للأضرار التي لحقت بها ونقص الذخيرة، وفقاً لما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية. وأفادت الصحيفة بأن هذا الاعتراف يأتي في سياق تصاعد التوترات والاشتباكات المتواصلة.

وذكر تقرير الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على جاهزية دباباته، مشيراً إلى أن العديد من الدبابات تعرضت لأضرار بالغة نتيجة للاستهدافات المستمرة، مما أدى إلى خروجها من الخدمة. وأكدت "يديعوت أحرونوت" أن نقص الذخيرة يزيد من تعقيد الوضع، حيث تعاني القوات البرية من صعوبة في تلبية احتياجاتها العملياتية.

ونقل التقرير عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش الإسرائيلي يعمل على تعزيز قدراته اللوجستية والتقنية لمعالجة هذه المشكلة، مشيرين إلى أن الجهود مستمرة لتعويض النقص وتحسين تدابير الحماية والصيانة للدبابات المتبقية. وأضافت المصادر أن هناك خططاً لزيادة إنتاج الذخيرة وتحديث المخزونات لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الوضع يثير القلق داخل القيادة العسكرية، حيث يؤثر بشكل مباشر على قدرة الجيش في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. كما ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية تدرس خيارات متعددة لتعزيز القدرات العسكرية، بما في ذلك شراء المزيد من الدبابات والذخيرة من الخارج.

هآرتس: الجيش الإسرائيلي يعلن عن نقص في عدد الدبابات بسبب الاستهدافات الكثيرة

أعلنت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يواجه نقصاً في عدد الدبابات المتاحة للخدمة العسكرية، نتيجة للاستهدافات المتكررة التي تتعرض لها. وأشارت الصحيفة إلى أن العدد المتوفر حالياً لا يلبي احتياجات الجيش في حالة نشوب حرب.

ووفقاً للتقرير، فإن الجيش الإسرائيلي أعرب عن قلقه من تأثير هذا النقص على جاهزيته القتالية، حيث أكد مسؤولون عسكريون أن الاستهدافات الكثيرة للدبابات أدت إلى تدمير عدد كبير منها أو إخراجها من الخدمة. وأوضح التقرير أن الجيش يبذل جهوداً كبيرة لتعويض هذا النقص، لكن التحديات اللوجستية والتقنية تجعل من الصعب تحقيق ذلك بسرعة.

وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتمد بشكل كبير على الدبابات في عملياته العسكرية، وأن نقصها يمكن أن يؤثر على قدرته في مواجهة التهديدات الأمنية المختلفة. وأكدت الصحيفة أن الجيش يعمل على تحسين تدابير الحماية والصيانة للدبابات المتبقية لضمان استمرارية جاهزيتها في الظروف الحالية.

وأضاف التقرير أن الحكومة الإسرائيلية تدرس حالياً خيارات لزيادة إنتاج الدبابات أو شراء المزيد منها من الخارج، في محاولة لتغطية العجز الحالي وضمان جاهزية الجيش لمواجهة أي تهديدات محتملة في المستقبل.