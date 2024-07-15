بدء مناورات عسكرية مشتركة بين أرمينيا والولايات المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت اليوم الإثنين مناورات عسكرية مشتركة بين أرمينيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي خطوة تعكس جهود يريفان لإقامة علاقات أوثق مع واشنطن والحلفاء الغربيين الآخرين وسط توتر علاقاتها مع روسيا.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن وزير الدفاع الأرميني سورين بابيكيان قوله إن المناورات المعروفة باسم "إيجل بارتنر" تهدف إلى زيادة قابلية التشغيل البيني للوحدات المشاركة في مهام حفظ السلام الدولية.

ومن المقرر أن تستمر هذه التدريبات العسكرية - التي تشارك فيها قوات حفظ سلام أرمينية وأفراد من الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا وعناصر من الحرس الوطني في كانساس - حتى يوم 24 من شهر يوليو الجاري.

ولم يتضح حتى الآن عدد القوات المشاركة في هذه التدريبات العسكرية.

أكسيوس: مسؤول إسرائيلي يكشف عن اجتماع لمجلس الوزراء الأمني غداً لبحث اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة

كشف مسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي سيعقد اجتماعاً غداً لمناقشة اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة. يأتي هذا الاجتماع في ظل تزايد الضغوط الدولية والمحلية للتوصل إلى حل للأزمة الحالية.

وأفاد المسؤول أن الاجتماع سيشهد حضور كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، حيث سيتم استعراض تفاصيل المفاوضات الجارية بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، بالإضافة إلى بحث الشروط المحتملة لوقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول أن المجلس سيقوم بتقييم الأوضاع الميدانية والتحديات الأمنية المرتبطة بأي اتفاق مستقبلي، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدرس عدة خيارات لتحقيق تهدئة مستدامة وضمان أمن المواطنين الإسرائيليين.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت حساس، حيث تتزايد الدعوات من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لوقف التصعيد والبحث عن حلول دبلوماسية للأزمة. وقد أشار التقرير إلى أن الجهود المبذولة حالياً تهدف إلى تحقيق توازن بين الاحتياجات الأمنية لإسرائيل والمطالب الإنسانية في غزة.

يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يعترف لأول مرة خلال الحرب بفقد العديد من الدبابات بسبب تضررها ونقص الذخيرة

للمرة الأولى خلال الحرب، اعترف الجيش الإسرائيلي بفقد العديد من دباباته نتيجة للأضرار التي لحقت بها ونقص الذخيرة، وفقاً لما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية. وأفادت الصحيفة بأن هذا الاعتراف يأتي في سياق تصاعد التوترات والاشتباكات المتواصلة.

وذكر تقرير الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على جاهزية دباباته، مشيراً إلى أن العديد من الدبابات تعرضت لأضرار بالغة نتيجة للاستهدافات المستمرة، مما أدى إلى خروجها من الخدمة. وأكدت "يديعوت أحرونوت" أن نقص الذخيرة يزيد من تعقيد الوضع، حيث تعاني القوات البرية من صعوبة في تلبية احتياجاتها العملياتية.

ونقل التقرير عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش الإسرائيلي يعمل على تعزيز قدراته اللوجستية والتقنية لمعالجة هذه المشكلة، مشيرين إلى أن الجهود مستمرة لتعويض النقص وتحسين تدابير الحماية والصيانة للدبابات المتبقية. وأضافت المصادر أن هناك خططاً لزيادة إنتاج الذخيرة وتحديث المخزونات لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الوضع يثير القلق داخل القيادة العسكرية، حيث يؤثر بشكل مباشر على قدرة الجيش في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. كما ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية تدرس خيارات متعددة لتعزيز القدرات العسكرية، بما في ذلك شراء المزيد من الدبابات والذخيرة من الخارج.