ترامب يحتفل بإسقاط الدعوى القضائية ضده ويدعو لإسقاط كل القضايا الأخرى

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بإسقاط قضية الوثائق السرية المرفوعة ضده، داعيًا إلى إسقاط كافة القضايا الأخرى ضده.

وقال ترامب - في بيان عبر منصة "تروث" للتواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - : "بينما نستمر في توحيد أمتنا بعد الأحداث المروعة التي وقعت يوم السبت، فإن إسقاط لائحة الاتهام غير الشرعية في فلوريدا يجب أن يكون مجرد خطوة أولى، يتبعها بسرعة إسقاط جميع الدعاوى الأخرى".

وحدد ترامب كافة الدعاوى القضائية ضده التي يدعو إلى إسقاطها، بداية من التهم الفيدرالية المتعلقة بسعيه لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، وحتى قضية الابتزاز المتعلقة بالانتخابات في ولاية جورجيا.

ودعا ترامب أيضًا إلى إسقاط القضايا المرفوعة ضده في ولاية نيويورك، بما في ذلك القضايا المدنية التي تم عرضها بالفعل أمام المحكمة، والقضية الجنائية التي تم إدانته فيها بتزوير سجلات الأعمال في محاولة لإخفاء معلومات عن الجمهور الأمريكي قبل انتخابات 2016، والتي لايزال ترامب ينتظر الحكم فيها.

وقال ترامب إن وزارة العدل الأمريكية التي يديرها الديمقراطيون حاليا قامت بتنسيق كل هذه الهجمات السياسية، وهو ما يمكن اعتباره مؤامرة للتدخل في الانتخابات ضدي باعتباري الخصم السياسي للرئيس الأمريكي والمرشح الديمقراطي المحتمل جو بايدن.

واستطرد قائلاً: "دعونا نتحد لإنهاء استغلال نظامنا القضائي كسلاح، ولنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

ويأتي بيان ترامب عقب إعلان القاضية الأمريكية في المحكمة الجزئية بولاية فلوريدا إيلين كانون، إسقاط كافة التهم الجنائية ضد ترامب، والتي اتهم فيها بسوء التعامل مع المعلومات السرية وعرقلة جهود الحكومة لاستعادة تلك السجلات بعد مغادرته البيت الأبيض.

المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأزمة في غزة تشتد في ظل استمرار قصف الاحتلال الاسرائيلي

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة اشتدت على كافة المستويات جراء استمرار القصف الإسرائيلي واستهداف المدنيين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم .

وقال الشوا -خلال مداخلة مع "قناة القاهرة" الإخبارية اليوم /الإثنين/- إن استمرار القصف يهدف لتعميق الأزمة الإنسانية وإدامتها وترك أثر عميق لدى السكان، مشيرا إلى وجود نحو أكثر من 85 ألف جريح في القطاع فيما يتم إخلاؤهم من المستشفيات إلى ظروف صعبة وقاسية، وذلك في ظل عدم قدرتها على تقديم خدماتها .

وأشار الشوا إلى أن الكارثة الإنسانية في القطاع ناتجة أيضا عن القيود التي يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات سواء غذائية أو صحية، مشيرا إلى أن عدم توافر الأدوات الطبية المساعدة تزيد من معاناة الفلسطينيين سواء على الصعيد الجسماني أو النفسي .