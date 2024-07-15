شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تضامن النواب: لجنة دراسة بيان الحكومة خلقت حالة من النقاش غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة المعنية بدراسة بيان الحكومة المشكلة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، بذلت جهد كبير فى مناقشة البيان، وكان هناك حالة من التفاعل غير مسبوقة، والتساؤلات من قبل أعضاء اللجنة، والردود من قبل التنفيذيين.

وتابع القصبى: "هناك كم غير مسبوق من المناقشات والمداخلات من قبل أعضاء اللجنة، لافتا إلى أن الجلسة قبل الأخيرة كانت مخصصة، لوزير الخارجية وتناولت الملفات فى مختلف القطاعات، وهناك العديد من التحديات والقضية لافلسطينية، وأولويات الفترة المقبلة، وفتح مجالات جديدة لإعلاء المصلحة الوطنى ودعم ملف الاستثمار والاقتصاد".