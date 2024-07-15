العدوان الجوي الاسرائيلي على مدينة بنت جبيل استهدف منزلا مأهولا ومعلومات عن سقوط اصابات

افادت المعلومات الاولية ان "العدوان الجوي الاسرائيلي على مدينة بنت جبيل استهدف منزلا مأهولا، وسيارات الاسعاف تعمل في المكان، والمعلومات الاوليه هناك اصابات للاسف"

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