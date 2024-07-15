أشار مدير عام هيئة اوجيرو عماد كريدية لـ"الجديد"، الى أن "انقطاع الانترنت بشكل متكرر ناتج عن عدم تمكن هيئة أوجيرو من القيام بالصيانة المطلوبة نتيجة الأزمة الإقتصادية وعدم توفر السيولة".
وأكد كريدية، أن "علاقتنا مع المصرف المركزي ممتازة وهو يتجاوب معنا ولكن ما يحصل ناتج عن تضارب المصالح بين وزارتي الاتصالات والمال".
كانت هذه تفاصيل خبر كريدية: علاقتنا مع المركزي ممتازة وما يحصل ناتج عن تضارب المصالح بين وزارتي الاتصالات والمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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