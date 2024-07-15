كريدية: علاقتنا مع المركزي ممتازة وما يحصل ناتج عن تضارب المصالح بين وزارتي الاتصالات والمال

أشار مدير عام هيئة اوجيرو عماد كريدية لـ"الجديد"، الى أن "انقطاع الانترنت بشكل متكرر ناتج عن عدم تمكن هيئة أوجيرو من القيام بالصيانة المطلوبة نتيجة الأزمة الإقتصادية وعدم توفر السيولة".

وأكد كريدية، أن "علاقتنا مع المصرف المركزي ممتازة وهو يتجاوب معنا ولكن ما يحصل ناتج عن تضارب المصالح بين وزارتي الاتصالات والمال".