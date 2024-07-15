ابناء رعية بقاعكفرا التقوا الراعي في ديمان ضمن برنامج الاحتفالات بعيد القديس شربل

التقى ابناء رعية بقاعكفرا البطريرك الراعي في الصرح البطريركي في ديمان، ضمن برنامج الاحتفالات بعيد القديس شربل، وذلك حضور خادم الرعية الخوري ميلاد مخلوف ومساعده الخوري خليل البطي، خادم رعية مار شربل في كاليفورنيا الولايات المتحدة الأميركية الخوري غطاس الخوري مخلوف، اعضاء لجنة الوقف، رئيسة اخورية مار شربل السيدة انطوانت الخوري، ورئيسة اخوية الحبل بلا دنس السيدة رانيا حوشب، واعضاء الاخويتين، الفرقة الموسيقية لاخوية مار شربل وجوقة اطفال الرعية.

وشاركت الرعية، بعد اللقاء مع الراعي، بـ"التنشئة المسيحية في كنيسة الصرح، حيث تناول الراعي موضوع انجيل تفسير مثل الزارع حيث شدد على ان الله اوجدنا كلنا طيبون لكن من سمح للشرير ان يخطفه فيتحول الى زؤان، ثم تناول بطولة القديس شربل (الزرع الطيب) وتسامى بالقداسة منذ طفولته حتى جلجلة قمة المحبسة فشع كالشمس في ملكوت الآب السماوي.

في الختام التقطت الصور التذكارية امام مذبح الكنيسة".