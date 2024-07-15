الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين "متطرفين"

أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين فرض عقوبات على خمسة إسرائيليين بينهم من يسميهم "مستوطنين متطرفين" وثلاث منظمات بسبب انتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ونصت العقوبات على تجميد الأصول وحظر منح التأشيرات لهم. وهي الرزمة الثانية من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وتستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف، ليرتفع إجمالي عدد المشمولين بها إلى 14.
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