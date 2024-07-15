نتنياهو لا ينوي وقف إطلاق النار في غزة.. وهذا هو السبب

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا ينوي وقف إطلاق النار في قطاع غزة" إلى حين تحقيق ما يسميه النصر.

وفي تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، قال "صيدم" إن نتنياهو دخل معركة عد الأصابع مع الفلسطينيين، ويريد الخروج بالصورة التي يروج لها لدى أنصاره وخصومه.

وأوضح نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أن نتنياهو لم يحقق الهدفين الأساسيين للحرب بما في ذلك استعادة الأسرى، وبالتالي فهو يعتبر نفسه في حالة حرب، لافتا إلى أن نتنياهو يريد أن يتحايل على أي اتفاق قد يقوده إلى وقف الحرب، لأنه يعلم أن المقصلة السياسية في انتظاره.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يراوغ ويناور ويضيع الوقت إلى حين تمكُّن ماكينته العسكرية من حسم الموقف ميدانيا.

وشدد صبري صيدم على أن حجم النيران الذي جرى إطلاقه على قطاع غزة، تخطى حجم ما أطلق على هيروشيما ونكازاكي في اليابان بأربعة أضعاف.