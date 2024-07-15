روبوتات أوكرانية لمحاربة روسيا

تسعى أوكرانيا لإيجاد ميزة إستراتيجية ضد روسيا في المستودعات والمصانع، في ظل النقص في القوى العاملة، والاحتمالات الهائلة، والمساعدات الدولية غير المتكافئة، لذا تستغل منظومة من المختبرات في مئات الورش السرية الابتكار، لإنشاء جيش من الروبوتات؛ حيث تأمل أن يقتل القوات الروسية وينقذ جنودها الجرحى والمدنيين.

آلات القتل

وتعمل الشركات الناشئة في مجال الدفاع في مختلف أنحاء أوكرانيا ــ حوالي 250 شركة وفقا لتقديرات الصناعة ــ على إنشاء آلات القتل في مواقع سرية تبدو عادة مثل ورش إصلاح السيارات الريفية.

ويستطيع موظفو إحدى الشركات الناشئة التي يديرها رجل الأعمال أندريه دينيسينكو تجميع مركبة برية غير مأهولة تسمى أوديسي في أربعة أيام في مستودع تستخدمه الشركة. وأهم ما يميزها هو سعرها المنخفض: 35 ألف دولار، أو ما يقرب من 10% من تكلفة النموذج المستورد.

طريقة العمل

تم تقسيم الموقع إلى غرف صغيرة لأعمال اللحام وإصلاح الهيكل الخارجي. ويشمل ذلك تصنيع أسرّة الشحن المصنوعة من الألياف الزجاجية، ودهان المركبات باللون الأخضر، وتركيب الإلكترونيات الأساسية، والمحركات التي تعمل بالبطاريات، والكاميرات الجاهزة، وأجهزة الاستشعار الحرارية.

ويقوم الجيش بتقييم العشرات من المركبات الجوية والبرية والبحرية الجديدة بدون طيار التي ينتجها قطاع الشركات الناشئة البسيطة، والتي تختلف أساليب إنتاجها كثيرًا عن تلك التي تتبعها شركات الدفاع الغربية العملاقة.

وانضم فرع رابع من الجيش الأوكراني - قوات الأنظمة غير المأهولة - إلى الجيش والبحرية والقوات الجوية في مايو.

ويستلهم المهندسون أفكارهم من المقالات المنشورة في مجلات الدفاع أو مقاطع الفيديو على الإنترنت لإنتاج منصات بأسعار مخفضة. ويمكن إضافة الأسلحة أو المكونات الذكية في وقت لاحق.

الحرب والرياضيات

وقال دينيسينكو، الذي يرأس شركة الدفاع الناشئة UkrPrototyp. «الحرب عبارة عن رياضيات». «نحن نقاتل دولة ضخمة، وهي لا تملك أي حدود للموارد. نحن ندرك أننا لا نستطيع أن نهدر الكثير من الأرواح البشرية».

وفي الشهر الماضي، دارت إحدى طائراتها بدون طيار، وهي من طراز أوديسي بحجم السيارة، حول محورها وأثارت الغبار أثناء تقدمها في حقل ذرة في شمال البلاد.

ويمكن للنموذج الأولي الذي يزن 800 كيلوجرام (1750 رطلاً)، والذي يبدو وكأنه دبابة صغيرة بدون برج مع عجلاتها على مسارات، أن يسافر لمسافة تصل إلى 30 كيلومترًا (18.5 ميلًا) بشحنة واحدة من بطارية بحجم مبرد بيرة صغير.

ويعمل النموذج الأولي كمنصة إنقاذ وإمداد، ولكن يمكن تعديله لحمل مدفع رشاش ثقيل يتم تشغيله عن بعد أو حمل عبوات إزالة الألغام.

وبعد إطلاق قوات الأنظمة غير المأهولة في أوكرانيا، قالت صفحة حكومية لجمع التبرعات: ستصبح فرق الروبوتات... أجهزة لوجستية، وشاحنات سحب، وعمال إزالة ألغام، بالإضافة إلى روبوتات مدمرة ذاتيًا. وقد أثبتت الروبوتات الأولى فعاليتها بالفعل في ساحة المعركة.

الطائرات المسيرة

ويشجع ميخايلو فيدوروف، نائب رئيس الوزراء للتحول الرقمي، المواطنين على أخذ دورات مجانية عبر الإنترنت وتجميع الطائرات بدون طيار في المنزل. ويريد أن يصنع الأوكرانيون مليون طائرة بدون طيار سنويًا.

وكتب فيدوروف في منشور على الإنترنت: «سنبذل قصارى جهدنا لجعل تقنيات الطائرات بدون طيار تتطور بشكل أسرع. يستخدم القتلة (في روسيا) جنودهم كوقود للمدافع، بينما نخسر أفضل أفرادنا».

مخاوف الأسلحة الذكية

وأعرب قادة التكنولوجيا في الأمم المتحدة والفاتيكان عن قلقهم من أن استخدام الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي في الأسلحة قد يقلل من حاجز القتل ويؤدي إلى تصعيد الصراعات بشكل كبير.

كما تدعو منظمة هيومن رايتس ووتش وجماعات حقوقية دولية أخرى إلى حظر الأسلحة التي تستبعد اتخاذ القرار البشري، وهو القلق الذي عبرت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة وإيلون ماسك ومؤسسي شركة DeepMind الناشئة المملوكة لشركة جوجل والتي تتخذ من لندن مقراً لها.

و يقول توبي والش، أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة نيو ساوث ويلز في سيدني بأستراليا: إن الطائرات بدون طيار الأرخص ثمناً سوف تمكن من انتشارها. ومن المرجح أيضاً أن تزداد استقلاليتها»، حيث يثير الجمع بين الأسلحة منخفضة التكلفة وأدوات الذكاء الاصطناعي قلق العديد من الخبراء الذين يقولون إن الطائرات بدون طيار منخفضة التكلفة ستمكن من انتشارها.

تعمل شركة دينيسينكو الأوكرانية على مشاريع تشمل:

هيكلا خارجيا آليا من شأنه أن يعزز قوة الجندي

طائرات بدون طيار هجومية شبه مستقلة

أسلحة مضادة للطائرات بدون طيار مزودة بالذكاء الاصطناعي

جعل الروبوتات أجهزة لوجستية، وشاحنات سحب، وعمال إزالة ألغام، بالإضافة إلى روبوتات مدمرة ذاتيًا.

مركبات حاملة لنقل معدات الجندي وحتى مساعدته على الصعود على المنحدرات