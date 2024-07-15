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اللجنة العليا للانتخابات بسوريا: تمديد فترة انتخابات مجلس الشعب ساعتين

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا، اليوم الإثنين، تمديد فترة انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع لمدة ساعتين بكل المراكز الانتخابية في سوريا، لتنتهي في تمام الساعة التاسعة مساء (بالتوقيت المحلي لسوريا).


وأوضحت اللجنة في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)- أن قرار التمديد جاء نظرا لزيادة نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات كلما اقترب موعد انتهاء المدة المحددة لعملية الانتخاب، ولإتاحة الفرصة للناخبين الذين لم تسمح ظروفهم بالاقتراع ضمن المدة المحددة لعملية الانتخاب، وعملاً بأحكام المادة 64 فقرة “ب” من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 وتعديلاته.

وكانت المراكز الانتخابية في سوريا قد فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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