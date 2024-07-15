نتنياهو يرفض انسحاب الجيش من محور فيلادلفيا وعدم عودة السكان إلى شمال غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يصر على رفض انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا، وعدم عودة السكان إلى منطقة شمال قطاع غزة. وأشارت التقارير إلى أن فريق التفاوض الإسرائيلي قد أبلغ نتنياهو بأنه من دون إجراء هذه الخطوتين، لن تتمكن حماس من الموافقة على أي اتفاق.

ويأتي هذا التصريح في سياق المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى هدنة دائمة في القطاع. وقد أثارت مواقف نتنياهو جدلاً داخلياً وخارجياً، حيث تعتبر هذه الخطوة مثار توترات بين الجانبين وتهدد بعرقلة تحقيق التوافق المطلوب لإنهاء العنف المستمر.

وفي الوقت نفسه، دعا بعض السياسيين الإسرائيليين إلى ضرورة التوصل إلى تفاهمات تعزز الأمن لإسرائيل وتحقق الاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على أهمية إدارة الأزمة بحكمة وتجنب التصعيدات العسكرية التي قد تؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية.

ومن جانبها، تواصل هيئة البث الإسرائيلية تغطيتها المستمرة للتطورات في المفاوضات والتحركات السياسية المتعلقة بالأزمة الحالية في قطاع غزة.

لابيد: قوتنا العسكرية والسياسية تصدعت ونتنياهو يخشى الحقيقة

أدلى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بتصريحات قوية تنتقد سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن "قوتنا العسكرية والسياسية تصدعت، وحتى قوتنا الداخلية تحطمت". وأضاف أن نتنياهو يعرف الحقيقة ويخشاه، مشيراً إلى أنه يمنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية لتفادي الكشف عن الفشل الحقيقي لإدارته.

ووصف لابيد نتنياهو بأنه "جبان وفاشل"، مشيراً إلى أنه لا يهتم إلا بنفسه وشؤونه الخاصة بدلاً من مصلحة البلاد. وأكد أن سياسات نتنياهو تركز على الحفاظ على سلطته الشخصية بدلًا من التفكير في الصالح العام وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين.

وفيما يتعلق بالأزمة الحالية، أوضح لابيد أن تعامل نتنياهو مع التحديات الأمنية والسياسية يظهر عجزاً وغياباً للرؤية الاستراتيجية، ما أدى إلى تدهور الوضع الداخلي والخارجي لإسرائيل. وشدد على ضرورة إجراء تحقيق رسمي لمعرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الأخطاء.

وختم لابيد تصريحاته بدعوة إلى التجمع وراء رؤية جديدة للمستقبل تضمن استعادة قوة إسرائيل ووضع حد للانقسامات الداخلية التي تفاقمت تحت حكم نتنياهو.