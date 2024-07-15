وزير الخارجية البريطاني يكرر الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - كرر وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، مطلبه بوقف إطلاق النار في غزة خلال زيارته الأولى التي يقوم بها لإسرائيل منذ توليه مهام منصبه في الحكومة البريطانية الجديدة.

وجدد لامي دعوته لوقف إطلاق النار خلال اليوم الثاني من اجتماعاته مع المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك اجتماع مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج، حيث يواصل وزير الخارجية البريطاني الجديد المساعي الدبلوماسية لوقف فوري لإطلاق النار، بحسب صحيفة الجارديان.

خلال الزيارة، التقى لامي بأسرة المحتجزين البريطانيين، وقال: "آمل أن نرى صفقة في الأيام المقبلة، وأنا أستخدم كل الجهود الدبلوماسية"، مضيفا: "آمل أيضًا أن نرى وقفًا لإطلاق النار قريبًا، وأن نخفف من المعاناة والخسائر غير المحتملة في الأرواح التي نشهدها الآن أيضًا في غزة".

بعد عملية الإفراج الأولي عن المحتجزين في نوفمبر الماضي، أثبتت الجهود المبذولة لتأمين جولة ثانية مقابل وقف مؤقت للقتال على الأقل أنها أكثر صعوبة بكثير.