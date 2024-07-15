ترودو: لا مكان للعنف السياسي في الولايات المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اتصالا تليفونيا مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد نجاة المرشح الجمهوري المحتمل للانتخابات الرئاسية من محاولة اغتيال يوم السبت الماضي.

وبحسب ملخص المكالمة الذي جاء في بيان عبر مكتب رئيس الوزراء الكندي، فإن "ترودو أدان محاولة الاغتيال المروعة التي وقعت السبت وأكد مجددا أنه لا مكان للعنف السياسي".

كما تمنى ترودو التوفيق لترامب وأعرب عن تعازيه لضحايا الهجوم.

يأتي اتصال ترودو بعد رد فعل السياسيين والقادة الكنديين حول العالم على أنباء محاولة الاغتيال.