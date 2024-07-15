فيديو| "دمرت الأشجار".. عاصفة قوية تضرب ولاية أضنة التركية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أحدثت عاصفة قوية، ضربت ولاية أضنة التركية، دمارًا هائلًا في الأبنية والممتلكات العامة، وتحطم أسطح منازل وسقطت رافعة برجية.

وضربت العواصف والأمطار الأجزاء الشمالية من المدينة حوالي الساعة 17:00 من بعد ظهر يوم أمس الأحد.

وتسببت العاصفة في تحطم أسطح المنازل واللوحات الإعلانية في شارع تركمان باشي في منطقة تشوكوروفا، كما سقطت العديد من الأشجار في شارع تورجوت أوزال بسبب العاصفة، بحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية.

كما انهارت الرافعة البرجية في موقع بناء في منطقة تشوكوروفا بسبب العاصفة، فضلًا عن أن الرياح أدت إلى اقتلاع الأشجار التي بدورها سقطت على السيارات المتوقفة على جانب الطرقات، وسقطت العديد من أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية؛ حسبما أوردت "روسيا اليوم".

وطالبت السلطات المعنية المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة، فيما تعمل السلطات والفرق البلدية على تقييم الأضرار وتنظيف المنطقة المتضررة.