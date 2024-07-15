العثور على جثة مجهولة أمام محطة القطار في طهطا بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها، اليوم الاثنين؛ لكشف غموض العثور على جثة شاب في حديقة عامة، دائرة قسم شرطة طهطا شمالي المحافظة.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارًا بالواقعة، وتبين العثور على جثة مجهولة الهوية لشاب يرجح أن يكون في العقد الثالث من العمر، في الحديقة العامة لتمثال رفاعة أمام محطة القطار دائرة قسم شرطة طهطا، يرتدي ملابسه ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.