محافظ القليوبية يقرر نقل سوق بهتيم العشوائي إلى موقع جديد بعد توفير بديل

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى محافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، اليوم جولة تفقدية شملت أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، حيث قام بتفقد عدد من المواقع الحيوية والمنشآت الرئيسية بالمنطقة. وفي إطار جهوده لتحسين البنية التحتية والخدمات بالمحافظة، وجه "عطية" بتطهير ترعة الشرقاوية وتشجيرها، إضافة إلى تفقد أعمال إنشاء مكتبة مصر العامة بحي غرب شبرا الخيمة.

ومن بين القرارات التي أصدرها خلال الجولة، قرر "عطية" نقل سوق بهتيم العشوائي إلى مكان مناسب، بعد تخصيص قطعة أرض أمام موقف أتوبيس النقل الجماعي لنقل الباعة من السوق العشوائي. وأكد على ضرورة توفير بيئة مناسبة للبائعين والمواطنين، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتنظيم حركة المرور في المنطقة.

كما أصدر "عطية" قرارًا بإلزام شركة النظافة بالجمع السكني من المنازل يوميًا، في إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على تراكم القمامة في الشوارع والأزقة.

وخلال الجولة، قام "عطية" بزيارة مخبز بلدي للخبز المدعم بمنطقة بهتيم، حيث أجرى مقارنة لجودة الخبز ونظافة المخبز، وأصدر قرارًا بتحرير محضر عدم مطابقة للمواصفات وبيع خبز خارج البطاقات التموينية في أحد المخابز بالمنطقة.

وفي ختام الجولة، شدد "عطية" على ضرورة الحفاظ على نظافة البيئة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، داعيًا إلى التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود "عطية" لتحسين البنية التحتية والخدمات بمحافظة القليوبية، وتعزيز البيئة الحضرية لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.