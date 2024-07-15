"عملت محضر والقسم حفظه".. 24 ثانية مرعبة توثق دهس حافلة مدرسية لطفلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مقطع فيديو مدته لا تتجاوز الـ24 ثانية -يتحفظ الخليج 365 على نشره- التقطته كاميرات المراقبة وثق به أب تعرض ابنته للدهس تحت عجلات حافلة مدرسية بإحدى المناطق بمحافظة الجيزة.

يتذكر الأب لحظة تلقيه مكالمة من زوجته تخبره "إلحق بنتك وقعت" فهرع إلى الحضانة التي تتلقى فيها العلم وبادر بسؤالهم عن ماهية الواقعة فأخبروه "بنتك وقعت من على الباب".

رواية مسؤولي الحضانة كذبتها الكاميرات، الأب اطلع على ما سجله الشاهد الصامت ليكتشف مفاجأة غير متوقعة. "باص الحضانة" دهس ابنته بشكل يخلع القلوب والغريب في الأمر أن السائق فر هاربًا وكأن شئ لم يكن.

لم يتردد والد الطفلة في إبلاغ الشرطة، وتوجه إلى أقرب قسم شرطة وحرر محضرًا صد الحافلة وتبين أنها بدون لوحات معدنية لينتهي الأمر بحفظ المحضر، حسب قوله.

والد الطفلة فتح النار على الجميع "طول ما عندك علاقات مفيش عندك أي مشاكل حتى لو قتلت طفل". ولم يتسن الحصول على رد من الأجهزة الأمنية بشأن رواية الأب.