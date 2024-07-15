حزب يساري متطرف في فرنسا يوقف محادثات تشكيل الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب أ)

يواجه التحالف اليساري الجديد الذي فاز في الانتخابات البرلمانية في فرنسا اختبارا للوحدة بشأن اختيار المرشح لشغل منصب رئيس الوزراء إذا قاموا بتشكيل الحكومة.

وعلق حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتطرف مشاورات تشكيل الحكومة بسبب الخلاف مع الاشتراكيين من تيار يسار الوسط بشأن تعيين مرشح مشترك للتحالف.

وأعلن الحزب اليوم الاثنين أنه طالما أصر الاشتراكيون على مرشحهم ورفضوا مرشحين من حزب فرنسا الأبية، ستظل المشاورات الخاصة بتشكيل حكومة معلقة.

واتهم الحزب الاشتراكيين بفرض "حصار سياسي".

وقال مؤسس الحزب ورئيسه جان لوك ميلانشون إنه طالما لم يتمكن الحزبان من الاتفاق على مرشحين مشتركين للمناصب الكبرى في البرلمان، فإن الحزب لن يستأنف "المناقشات بشأن أي شيء آخر".

وكان التحالف اليساري، الذي يضم أيضا الخضر والشيوعيين، يرغب في اتخاذ القرار بشأن الشخصية التي ستتولي منصب رئيس الوزراء إذا وصل إلى السلطة.

واختار الاشتراكيون رئيس الحزب أوليفييه فور مرشحا لهم، بينما أراد حزب فرنسا الأبية تعيين رئيسه ميلانشون، مع مرشحين آخرين محتملين. إلا أن الخبير الاستراتيجي اليساري يعد خيارا لا يحظى بشعبية، حتى داخل حزبه بسبب أسلوبه السلطوي والجدلي.