شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إسكان النواب: لجنة دراسة بيان الحكومة نقلت تساؤلات الشارع للوزراء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجنة دراسة بيان الحكومة بذلت جهود غير عادية، حيث عقدت عدد من الاجتماعات المخصصة لكل وزير لاستعراض برنامجه، بعض الاجتماعات تخطت أكثر من 6 ساعات، لمناقشة تفاصيل التفاصيل، الجميع حريص على مناقشة كافة التفاصيل للوصول للمعلومة كاملة.

وتابع الفيومى: "المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، ورئيس اللجنة أتاح الفرصة كاملة لكافة الآراء، بهدف الوصول لكيفية التنفيذ، وذلك دون ادنى تدخل، وعبروا عما يدور فى الشارع المصرى من تساؤلات ن برنامج الحكومة الجديدة، والوزراء أصبح لديهم صورة كاملة عن المؤسسة التشريعية، وهو أمر محمود فى الوزارة الجديدة".

واستكمل الفيومى: "اجتماع اللجنة اليوم شهد عرض السفير بدر عبد العاطى، وزير الخارجية خطة عمل الوزارة، وتم عرضها بحرفية شديدة، مما يؤكد انه على علم بكافة التفاصيل فى الملفات، واستكمال العمل على سياسة مصر الخارجية، والمنفتحة على الكل، وجذب الاستثمارات الأجنبية".