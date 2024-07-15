شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: ضم 73 ألف أسرة لتكافل وكرامة يؤكد أن الحماية الاجتماعية أولوية الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، على الأهمية القصوى التي ينطوي عليه قرار وزارة التضامن الاجتماعى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضم 73 ألف أسرة جديدة لمشروع تكافل وكرامة.

وأوضح القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، أن مشروع تكافل وكرامة حقق نجاحا هائلا، ويضم ما يزيد عن 5 ملايين أسرة مصرية بنحو 21 مليون مصري يقدم لهم دعما نقديا شهريا.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن ملف الحماية الاجتماعية حظى باهتمام بالغ من الرئيس السيسي طوال السنوات الماضية، وكان ولا يزال حريصا على التوجيه بضم عشرات الآلاف من الأسر إليه، موضحا أن ضم 73 ألف أسرة جديدة إليه بداية من يوليو الجاري، ووفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" على مستوى الجمهورية، تؤكد اهتمام الدولة بتواصل الدعم النقدي وتخفيف الأعباء عن ملايين المصريين.

ولفت نائب الشيوخ، إلى تضاعف ميزانية تكافل وكرامة، والتي وصلت إلى نحو 41 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي ويستفيد منها 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة، وهو رقم ضخم تتحمله الدولة.

واختتم النائب عمرو القماطي، حديثه بالاشادة ببرامج الدعم والحماية الاجتماعية التي ترعاها الدولة المصرية، وتتوسع فيها بتوجيهات الرئيس السيسي، وتسعد ملايين الأسر المصرية.