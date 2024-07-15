نتائج البكالوريا الفنية لمرحلة الـBT للتعليم المهني والتقني غدا

اعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، أنّ "نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة البكالوريا الفنية سوف تصدر يوم غد الثلاثاء في 16 تموز 2024 عند الساعة الحادية عشر من قبل الظهر".

يُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين:

http://results.vte-gov.com/.

Results.vte.gov.lb