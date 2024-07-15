استشهاد 3 مدنيين في الغارة المعادية على منزل مأهول في بنت جبيل

استشهد 3 مدنيين في الغارة التي استهدفت منزلا مأهولا في مدينة بنت جبيل. وكان الطيران الحربي المعادي اغار قرابة الثامنة والثلث من مساء اليوم، مستهدفا مدينة بنت جبيل على دفعتين ملقيا صاروخي جو - ارض في كل غارة.

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