نصرالله: لن نقيم مسيرات عاشورائية في صور والنبطية وبنت جبيل وفي الخيام والبلدات الأمامية مراعاة للظروف الأمنية

اشار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى اننا "لن نقيم مسيرات في مدينة بنت جبيل وفي الخيام والبلدات الأمامية وأيضاً في مدينة صور وفي النبطية مراعاة للظروف الأمنية في جنوب لبنان".

ولفت السيد نصر الله في كلمة له خلال المجلس العاشورائي تعليقا على الاشكال الذي وقع منذ يومين في حي ماضي، الى ان "الاشكال في حي ماضي ليس بين الحزب وحركة أمل، والأخ سمير قباني معروف تصدى لمعالجة الإشكال وهو شهيد منع الفتنة والتأكيد على وحدة الصف".

وتابع "نحن والإخوة بحركة أمل متفقون بأن التحقيق بالحادث بعهدة مخابرات الجيش ونحتكم للقضاء اللبناني ومن أطلق النار يسلم للجيش والقضاء، وانا أشيد بعائلة الشهيد وبشباب منطقة معوض على انضباطهم رغم محاولات البعض التحريض".