الفرد الرياشي استنكر محاولة اغتيال ترامب التي كادت تودي بحياته وتودي بالمنطفة لمسارات "مجهولة"

نفى الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الدكتور الفرد الرياشي نظرية المؤامرة عن أن الرئيس السابق للولايات المتحدة والمرشح للانتخابات ٢٠٢٤ دونالد ترامب قد تامر مع مطلق النار.

وذكر رياشي في حديث تلفزيوني، انه من المستحيل أن يقدم ترامب على أي اتفاق من تحت الطاولة لتزوير محاولة اغتياله، وان هذا الكلام هو عاري عن الصحة وليس واقعيا كون الرئيس ترامب اصيب بطلقات نارية عدة، وكون أن وجود احتمال لانكشاف ذلك يمثل خطرا وتدميرا لمستقبله السياسي، لانه لا يتمتع بالتغطية السياسية بسبب أن معظم دوائر الحكم ليست معه.

ولفت رياشي الى ان الإجراءات الأمنية كانت غير كافية وغير دقيقة وان حياة المرشح ترامب بخطر"، مستنكرا محاولة الاغتيال والجريمة الارهابية التي كادت تودي بحياته وتودي بالمنطفة لمسارات "مجهولة".