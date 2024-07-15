"النشرة": إنقاذ فتاة بعد غرقها عند المسبح الشعبي في صيدا

أفاد مراسل "النشرة"، عن "إنقاذ فتاة تدعى ح.خ. من مواليد 2005 بعد تعرضها للغرق عند المسبح الشعبي في صيدا". وقد عمل عناصر الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد على إسعافها ونقلها إلى مستشفى الهمشري لتلقي العلاج، وأفيد أن حالتها مستقرة.

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