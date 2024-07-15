ترامب يختار السيناتور جيمس فانس مرشحا لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية

اختار المرشح الجمهوري للانتخابات الاميركية دونالد ترامب سناتور أوهايو جيمس فانس مرشحا لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية. وجاء الاعلان مع بدء المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي يستمر أربعة أيام في ميلووكي لإعلان مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية.

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