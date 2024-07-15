الخارجية الأميركية: بلينكن بحث اتفاق الهدنة في غزة مع مسؤولين إسرائيليين

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الى أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن التقى بمسؤولين إسرائيليين بارزين اليوم الاثنين وناقش المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)".
وأكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، خلال الاجتماع، أن "إسرائيل لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بموجب الشروط التي وضعها الرئيس جو بايدن في 31 مايو أيار".
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