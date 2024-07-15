الشرطة الأوكرانية: إلقاء قنبلة يدوية على مكتب للتجنيد دون وقوع إصابات

أعلنت الشرطة الأوكرانية، أن "شخصا مجهولا ألقى قنبلة يدوية على مكتب تجنيد تابع للجيش في بلدة باسك غربي أوكرانيا الليلة الماضية، ما تسبب في حدوث انفجار لكن دون وقوع إصابات".

وذكرت الشرطة، في بيان، أنها "تحقق في الواقعة التي جاءت في وقت تكثف فيه أوكرانيا جهودها لضم المدنيين للقوات المسلحة بعد مرور أكثر من 28 شهرا على الغزو الروسي".

وأوضحت الشرطة في منطقة لفيف الغربية أن "الانفجار ألحق أضرارا بواجهة مكتب التجنيد ونوافذه. وأضافت أن منفذ الهجوم فر بعد أن ألقى القنبلة اليدوية.

وتكررت حالات فرار رجال من أوكرانيا لتجنب الخدمة العسكرية طوال الحرب كما وردت خلال الأشهر القليلة الماضية تقارير إعلامية أوكرانية عن أعمال عنف موجهة ضد مكاتب وضباط التجنيد.

وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الأحداث تثير القلق، قال الجيش الأوكراني لرويترز إن الحفاظ على ثقة المواطنين "عنصر مهم في أنشطة (القوات المسلحة) وبدونه سيكون من الصعب للغاية تحقيق النصر على العدو".