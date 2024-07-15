زيلينسكي أعلن تأييده لمشاركة روسيا في قمة مقبلة حول السلام في أوكرانيا

اعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن "انفتاحه لمحادثات سلام مع روسيا"، مؤكداً تأييده "مشاركتها في قمة مقبلة حول السلام".
ولفت زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي في كييف، الى انه "لقد حددت أن تكون لدينا خطة معدة بالكامل لنتمكن من تنظيم قمة ... في تشرين الثاني"، قائلاً "أعتقد أنه يجب أن يحضر ممثلون روس القمة الثانية".
وفي منتصف حزيران، عقدت قمة حول السلام في اوكرانيا استضافتها سويسرا بحضور نحو عشر دول دون أن تُدعى إليها موسكو وغابت عنها الصين، الحليف الدبلوماسي القوي لروسيا، والتي قررت عدم المشاركة فيها.
ومنذ ذلك الحين، أعلن زيلينسكي عن "رغبته بتقديم خطة في تشرين الثاني من أجل سلام عادل، بعد حوالى عامين ونصف العام من الهجوم الروسي الذي أودى بحياة المئات من الطرفين".
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