رئيس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى البحرين

يبدأ رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ زيارة رسمية إلى البحرين على رأس وفد من مجلس الشورى تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين أحمد المسلم.

ويعقد آل الشيخ خلال الزيارة جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب بالبحرين، كما يلتقي برئيس مجلس الشورى البحريني علي الصالح، إلى جانب عدد ٍ من كبار المسؤولين بمملكة البحرين.

ومن المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع مشروع مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى ومجلس النواب البحريني، تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون البرلماني المشترك .

وأكد الدكتور عبدالله آل الشيخ أن الزيارة تهدف لتعزيز التعاون والتنسيق بما يعود بالخير والنماء على كلا البلدين والشعبين الشقيقين وتنمية العمل الخليجي المشترك وتعزيز وحدته ومكتسباته .

ونوه آل الشيخ بما تمثله العلاقات الأخوية الأصيلة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين القائمة على الامتداد التاريخي ووشائج القربى والمحبة والاحترام المتبادلين إضافة إلى ما تمثله علاقات البلدين من تنسيق عالٍ ومستمر في مختلف المواقف وفي المحافل المحلية والإقليمية والدولية التي جعلت منها نموذحاً يحتذى .

وأشار إلى ما تشكله الزيارة من أهمية لما لها من أثر في زيادة التعاون والتنسيق في المجال البرلماني بين مجلس الشورى ومجلسي النواب والشورى بمملكة البحرين والسعي المثمر نحو تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية لما لها من أثر بالغ في زيادة التنسيق بين المجالس.